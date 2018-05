Wall Street cai diante da crise da Itália

Wall Street caiu nesta terça-feira (29) pela crise política da Itália, e as ações de bancos e o rendimento dos bônus americanos a 10 anos foram especialmente afetados.

O índice industrial Dow Jones chegou a cair 2,01%, mas depois controlou a 1,58%, a 24.361,45 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 0,50%, a 7.396,59 unidades, e o S&P 500, 1,16%, a 2.689,86.

As quedas foram lideradas pelos grandes bancos, entre eles JPMorgan Chase e Goldman Sachs, que recuaram 5,75% e 4,27%, respectivamente. Os valores financeiros agrupados no S&P 500 tiveram uma queda de 3,73%.

A queda dos mercados dos Estados Unidos seguiu o recuo de mais de 1% das principais bolsas da Europa, quando o primeiro-ministro Carlo Cotarelli não conseguiu formar seu gabinete de ministros, derrubando a aliança populista.

"Há temor que isso gere mais incerteza sobre o futuro da Europa em geral e da zona do euro em particular", disse Karl Haeling, da LBBW.

Haeling também citou outros fatores inquietantes para os investidores: as fricções comerciais entre Estados Unidos e China, a ansiedade pelas consequências do afastamento dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã e as caóticas idas e vindas sobre o encontro entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

Nervosos pela Itália, investidores se afastaram maciçamente da dívida desse país e também das de Espanha, Grécia e Portugal, e se orientaram para bônus da Alemanha e dos Estados Unidos.

A taxa de juros dos títulos americanos a 10 anos caiu mais de 5% e estava em torno de 2,782%.

"Quando, durante a sessão, se acentuou a queda dos bônus a 10 anos, os valores financeiros acompanharam a tendência", disse Art Hogan, da Wunderlich Securities.

jum/alb/cj/gm/ll