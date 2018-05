Total de empregados na indústria cai 2,6% no trimestre até abril, diz IBGE

O número de empregados na indústria no trimestre móvel até abril recuou 2,6% ante igual trimestre de 2017. Em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior, houve alta de 2,0%, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, os piores desempenhos setoriais ficaram com a construção civil (queda de 2,7% no total de empregados, com 185 mil postos a menos) e o comércio (queda de 2,5% no total de empregados, com 439 mil postos a menos).

Segundo Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, as demissões no comércio tem um componente sazonal, já que a atividade costuma contratar muitos temporários. Ainda assim, com a saída de janeiro e a entrada de abril no trimestre móvel, seria de se esperar um desempenho melhor. "Tem um componente sazonal, mas já era para estar reagindo. Entra o mês de abril e o comércio continua em queda", afirmou Azeredo.

Na comparação anual, a construção cortou 175 mil postos de trabalho, enquanto o comércio apresenta avanço de 1,2% no contingente de trabalhadores, com 199 mil postos a mais. Azeredo chamou a atenção, porém, para o fato de a base de comparação ser fraca, pois o mercado de trabalho estava em seu pior momento no início de 2017.