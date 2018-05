PM usa bombas de gás para liberar caminhões da base da Petrobras em SC

Depois de quatro horas de negociações, a Polícia Militar de Santa Catarina interveio com bombas de gás e bala de borracha para dispersar ponto de manifestação na SC-407, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, que impedia a saída de caminhões tanques para abastecer postos da região. Houve confronto e oito caminhões carregados com combustível deixaram o local por volta das 20h desta terça, 29.

Na noite de segunda-feira, 28, a Justiça Estadual expediu decisão para desobstrução do local. Na decisão, o juiz Yannick Caubet deu prazo de 24 horas para liberação do local. Após esse prazo, o magistrado autorizou o uso da força policial para que a ordem seja efetivamente cumprida.

No início da tarde os manifestantes chegaram a confirmar que cumpririam a decisão. No entanto, por volta das 16h, após a liberação de três caminhões, a pista foi novamente bloqueada, abrindo uma longa espera pela liberação dos veículos.

No início da noite, após receberem autorização do alto comando, os militares deram início ao cumprimento da decisão. Os manifestantes revidaram e chegaram a incendiar carcaças de veículos na pista para impedir o transito dos caminhões. A polícia reagiu com bala de borracha e algumas pessoas sofreram ferimentos leves. Ninguém foi detido.