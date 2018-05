Italianos expõem oportunidades de investimento no Brasil

Empresas italianas participaram nesta terça-feira (29) do Fórum de Investimentos Brasil 2018, que acontece até esta quarta (30), no WTC de São Paulo.

O evento reúne empresários e autoridades e foi aberto pelo presidente Michel Temer. Um dos representantes italianos foi Alessandro Decio, CEO da Sace, empresa de produtos financeiros do Grupo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), controlado pelo governo da Itália.

"Apesar das instabilidades políticas e econômicas dos últimos anos, as reformas em curso estão empurrando o Brasil para uma fase de retomada que oferecerá ainda oportunidades significativas para as exportações e os investimentos italianos", declarou o executivo.

Junto com a Simest, a Sace constitui o polo de exportação e internacionalização do Grupo CDP e possui uma carteira de quase 1 bilhão de euros no Brasil, seu principal mercado na América Latina. "Estamos avaliando novas operações de mais 1 bilhão de euros, nos setores de óleo e gás, petroquímico, de infraestrutura, mecânica instrumental e bens de consumo", acrescentou Decio.

A Sace-Simest opera no Brasil há 10 anos e tem escritório em São Paulo. Outra empresa italiana no fórum foi a Enel, representada por seu responsável no Brasil, Carlo Zorzoli. A empresa tem feito pesados investimentos em energias renováveis no país e já opera diversas plantas solares e eólicas.

Além disso, a Enel pode assumir a liderança do mercado de distribuição de energia no Brasil caso concretize a compra da Eletropaulo, disputada também pela espanhola Iberdrola.