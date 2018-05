Petroleiros convocam para mobilização em todo o país

A dois dias da greve nacional de 72 horas marcada para começar à zero hora de quarta-feira, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) convocou para hoje um dia de mobilização em todas as unidades da Petrobras pelo país. A ideia é que os petroleiros não assumam seus postos no turno da manhã, informou o coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel. Mobilizações do tipo já foram feitas ontem em seis refinarias e duas fábricas de fertilizantes, disse Rangel.