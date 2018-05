Marcopolo suspende atividades até 1º de junho por desabastecimento

A Marcopolo decidiu nesta segunda-feira, 28, suspender suas atividades nas unidades no Brasil até 1º de junho em razão do desabastecimento das linhas de produção, afetadas pela paralisação dos caminhoneiros. Segundo comunicado da empresa, a interrupção foi aprovada após votação dos colaboradores e as horas paradas serão compensadas.

O retorno das atividades, conclui a empresa, poderá ser antecipado caso o abastecimento seja restabelecido.