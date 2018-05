Governo do Rio diz que 5 milhões de litros de combustíveis foram transportados

No Estado do Rio de Janeiro, as forças de segurança escoltaram nesta segunda-feira, 28, caminhões que transportaram 5 milhões de litros de combustíveis, segundo o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) informou no início da noite. Até a meia-noite, a previsão era de que fossem transportados mais 3 milhões de litros, somando 8 milhões ao longo do dia. Em dias normais, circulam pelo Estado 15 milhões de litros. Os combustíveis foram levados para cerca de 20 municípios do interior do Estado, para abastecer serviços essenciais como carros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de ambulâncias e caminhões de coleta de lixo.

"Queremos intensificar ainda mais amanhã. Tem um comboio grande saindo agora na madrugada. Acredito que a partir desta noite vai aumentar muito mais ainda o abastecimento dos postos de gasolina e das empresas de transporte. Se Deus quiser, aos poucos vamos garantindo a normalidade (do abastecimento)", afirmou Pezão, que se reuniu no fim da tarde com o secretário de Segurança, Richard Nunes, e com o interventor federal na segurança pública do Estado, general Braga Netto.

Segundo o governador, as escolas municipais do Rio voltarão a funcionar normalmente nesta terça-feira, 29, as escolas estaduais prosseguirão em funcionamento e a expectativa é de funcionamento pleno do sistema de ônibus urbano na capital. Metrô e Supervia também operam normalmente e terão reforço, caso haja necessidade. As usinas nucleares de Angra dos Reis também estão operando sem dificuldades, diz o governo. O abastecimento de água está garantido, segundo a Cedae, que dispõe dos produtos químicos necessários ao tratamento.

"Se compararmos o Rio com outros Estados, avançamos muito aqui. Hoje me reuni à tarde com líderes sindicais do setor de transporte de combustível e eles se colocaram à disposição para ajudar a reforçar o abastecimento. Atendemos a demanda deles na quinta-feira passada. Eu hoje os trouxe aqui para discutir algumas questões de segurança desses trabalhadores, para que eles possam trabalhar com mais tranquilidade", afirmou Pezão.