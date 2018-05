Comunicado do Business Wire :Gemalto

Gemalto anuncia nova colaboração que utiliza suas avançadas soluções de conectividade móvel integradas à plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon? para PC, um produto da Qualcomm Technologies Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated. Isso abre o caminho para a comercialização do iSIM em uma faixa crescente de PCs, notebooks e tablets Always Connected (sempre conectados).

Este projeto apoiará a integração da tecnologia eSIM e de soluções de gerenciamento remoto de assinantes da Gemalto com a nova Unidade de Processamento Seguro (SPU, Secure Processing Unit) na plataforma móvel Snapdragon para PC. Consequentemente, essa inovação proporcionará conexão LTE e uma futura conexão 5G ininterruptas, vida útil prolongada da bateria e base para aplicativos de consumo, como pagamentos on-line, emissão de bilhetes de transporte e autenticação para serviços em nuvem. Esta iniciativa é a primeira que integra um eSIM às plataformas de processamento projetadas para alimentar PCs Always Connectede dispositivos de consumo similares.

Proporcionando benefícios ao setor:

-- As OEMs otimizam sua lista de materiais e os custos da cadeia de suprimentos. Com as soluções da Gemalto, elas facilitam a personalização posterior do eSIM, durante e após o processo de fabricação.

-- As operadoras móveis se beneficiam de uma base acessível maior de dispositivos conectados e uma plataforma confiável para serviços seguros. Com base em padrões existentes, a tecnologia será aberta e segura.

A primeira onda de PCs Always Connected a incorporar as plataformas móveis Snapdragon para PC, que apresentam a tecnologia da Gemalto, é esperada para o início de 2019.

"Este novo contrato com a Qualcomm Technologies tem como objetivo acelerar a adoção da conectividade ininterrupta do celular em PCs, tablets e outros dispositivos móveis", disse Frédéric Vasnier, vice-presidente executivo para o setor Móvel e IoT na Gemalto. "Temos o compromisso de continuar inovando com a Qualcomm Technologies para proporcionar experiências de alto nível de segurança integrada e conectividade. "

Qualcomm e Snapdragon são marcas registradas da Qualcomm Incorporated, registradas nos Estados Unidos e outros países. Qualcomm Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

Sobre a Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de EUR 3 bilhões em 2017 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Desde o software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software - possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para saber mais, visite www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180527005007/pt/

Contato

Gemalto: Tauri Cox América do Norte +1 512 257 3916 tauri.cox@gemalto.com ou Sophie Dombres Europa, Oriente Médio e África +33 4 42 36 57 38 sophie.dombres@gemalto.com ou Jaslin Huang Ásia-Pacífico +65 6317 3005 jaslin.huang@gemalto.com ou Enriqueta Sedano América Latina +52 5521221422 enriqueta.sedano@gemalto.com

© 2018 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.