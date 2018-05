Comunicado do Business Wire :Consumer Technology Association (CTA)

A Consumer Technology Association (CTA) anunciou hoje seus Homenageados pelos Prêmios de Inovação na CES Asia 2018. Agora em seu segundo ano, o Programa de Prêmios de Inovação da CES Asia comemora o destaque em design de produtos e engenharia em novos produtos de tecnologia de consumo dos expositores da CES Asia.

O programa reconhece tecnologias inovadoras mediante 20 categorias de produtos, incluindo pela primeira vez na categoria a inteligência artificial (AI), localizadas principalmente no SNIEC, pavilhão N3 na CES Asia 2018. Áreas adicionais de reconhecimento incluem realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR), conteúdo, mobilidade, tecnologia veicular, residência inteligente, saúde digital, portáteis e muito mais. A CES Asia é uma exposição mundial com empresas provenientes de 23 países, regiões e territórios.

Um grupo de elite de juízes com experiência industrial em design de produtos e engenharia deliberou aos homenageados este prestigiado programa de premiação. Os produtos premiados se destacam em cinco critérios: engenharia, estética, função e valor ao usuário, características exclusivas e nível de inovação.

Veja a lista completa de Homenageados pelos Prêmios de Inovação da CES Asia 2018. A Apresentação dos Prêmios de Inovação irá ocorrer a pouca distância das mais de 100 novas empresas de tecnologia localizadas no Startup Park no SNIEC, pavilhão N4. A CES Asia 2018 irá mostrar a tecnologia abrangendo 20 categorias de produtos melhorando vidas ao redor do mundo. É esperado que atraia mais de 40.000 participantes, incluindo mais de 1.200 membros da mídia mundial. Uma exposição organizada para marcas globais e novas empresas de tecnologia de ponta, cerca de 500 empresas com o que há de mais recente de inteligência artificial, realidade aumentada / virtual, áudio / vídeo, 5G / conectividade, saúde digital, tecnologia veicular e muito mais será mostrado no espaço de exposição.

Inscrições para a CES Asia 2018 estão abertas. Visite CESAsia.com para mais informação.

De propriedade e produzida pela International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e coproduzida pela Shanghai Intex, CES Asia 2018 irá ocorrer de 13 a 15 de junho, em Xangai, China. O principal evento da indústria de tecnologia de consumo na Ásia, a CES Asia expõe as principais marcas e empresas inovadoras em diversos mercados verticais na região asiática.

Para notícias mais recentes da exposição, informação, fotos, imagens de vídeos e outros, visite CESAsia.com.

Nota aos Editores:

Imagens de vídeos de alta definição da CES Asia 2017 estão disponíveis para baixar facilmente emCESAsia.com. Jornalistas viajando de fora da China irão precisar de umvisto J-1 ou J-2. Para questões sobre como expor na CES Asia, entre em contato com Brian Moon embmoon@CTA.techou +1 703-907-4351.

Sobre a CES Asia:

De propriedade e produzida pela International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e coproduzida pela Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex), a CES Asia é o principal evento da indústria de tecnologia do consumidor, mostrando toda a amplitude da inovação da cadeia de valor no mercado asiático. Empresas globais chave vêm a este novo evento para fazer crescer e reforçar suas marcas ao expor os mais recentes produtos e tecnologias para executivos da indústria de tecnologia do consumidor, comparadores externos, mídia internacional e um número limitado de clientes da China. Participantes terão acesso exclusivo a algumas das maiores marcas da China e de todo o mundo, ao mesmo tempo que comemoram a inovação que define o setor de tecnologia do consumidor.

Sobre a International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. e CTA:

A International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. é uma empresa de propriedade totalmente estrangeira da Consumer Technology Association (CTA), uma associação comercial representando os US$ 351 bilhões do setor de tecnologia do consumidor, que oferece apoio a mais de 15 milhões de empregos nos EUA. Mais de 2.200 empresas - 80% são novas pequenas empresas e startups; outras estão entre as mais conhecidas marcas do mundo - desfrutam dos benefícios de ser membros da CTA, incluindo a advocacia política, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção industrial, desenvolvimento de normas, assim como o fomento de negócios e relacionamentos estratégicos. A CTA também é proprietária e produz a CES® - o local de encontro do mundo para todos que prosperam no negócio de tecnologias do consumidor. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços da indústria da CTA.

Sobre a Shanghai Intex:

A Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd foi originalmente a empresa de organização de exposições da Shanghai Intex, pioneira na organização de exposições estabelecida em 1995. A Shanghai Intex é supervisionada conjuntamente pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) de Xangai e pela PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Com início em 1998, a Shanghai Intex organizou mais de 100 exposições comerciais e conferências com uma soma total de espaço de exposições que excedem a 2 milhões de metros quadrados. A Shanghai Intex é abrangida por uma equipe profissionais com uma rica experiência em organizar os principais eventos industriais, cobrindo a indústria criativa, saúde, estilo de vida, fabricação avançada e produtos eletrônicos do consumidor.

