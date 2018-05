Temer cede a pressões de caminhoneiros em greve e reduz preço do diesel

O presidente Michel Temer cedeu aos caminhoneiros, em greve há uma semana no País, e anunciou neste domingo (27) a redução do preço do diesel para 46 centavos o litro, um ajuste que será congelado por 60 dias.

Em pronunciamento transmitido pela TV, Temer anunciou outras quatro medidas que atendem às reivindicações dos caminhoneiros, que mantêm bloqueios em todo o território nacional, impactando setores de transportes, saúde, educação e alimentos desde a segunda-feira passada.

pr/cd/mvv