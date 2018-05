Abear: 95% dos voos de associadas foram realizados neste sábado

Até às 20h deste sábado, 26, as quatro companhias que fazem parte da Associação Brasileira das Empresas Aéreas - Abear (Avianca, Azul, Gol e Latam) conseguiram manter as operações de 95% de seus voos, aproximadamente, segundo informou a entidade.

"Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, pela falta de combustível em diversos aeroportos, as companhias readequaram voos e buscaram mitigar os transtornos aos seus passageiros. Isso só foi possível graças a uma ampla cooperação entre órgãos públicos, federais e estaduais, e privados desde a noite de ontem, sexta-feira", disse.

A Abear reafirmou que os cancelamentos, quando acontecem, decorrem de "motivos inteiramente alheios à gestão de suas associadas". "As companhias têm buscado diminuir o impacto junto a seus passageiros, que podem alterar seus voos sem a cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data, sem multas, de acordo com a disponibilidade."

Aos passageiros que têm voos programados nos próximos dias, permanece a recomendação de consulta do status de voo junto às empresas antes do deslocamento ao aeroporto.