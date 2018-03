CVM divulga informações sobre lavagem de dinheiro na Coreia e no Irã

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgaram nesta segunda-feira (26) o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 01/18.

O documento reforça para os agentes sob sua supervisão informações sobre Coreia do Norte e Irã no âmbito do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Gafi/Fatf).

Essas informações foram divulgadas em fevereiro pelo CVMConselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Indicam que, de acordo com Gafi/Fatf, a Coreia Norte continua com dificuldades para combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Já o Irã segue no comunicado do Gafi, mas tem registrado avanços na implantação do Plano de Ação combinado com o órgão multilateral.

A iniciativa decorre da atuação conjunta do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo da Superintendência Geral (SGE) da CVM com a SMI e SIN.

Fonte: Estadão Conteúdo