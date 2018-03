Coreia do Sul obtém dos EUA isenção de tarifas sobre aço, mas com cota

A Coreia do Sul se tornou o primeiro país a conseguir isenção permanente das tarifas sobre aço exportado para os Estados Unidos, mas sob a condição de respeitar uma cota de exportação de 2,68 milhões de toneladas do produto por ano. O limite corresponde a cerca de 74% do aço enviado aos EUA, o que, na prática, significa que a Coreia do Sul terá de fazer um corte significativo nos embarques.

O anúncio foi feito pelo ministro do Comércio da Coreia do Sul, Kim Hyun-chong, que está participando das negociações da revisão do acordo de livre comércio entre os países.

Dentre outros pontos do tratado, os EUA manterão tarifas sobre picapes sul-coreanas até 2041 em vez de 2021. Além disso, será ampliada a presença de automóveis americanos na Coreia do Sul, com cada montadora obtendo permissão de exportar 50 mil veículos para o país todos os anos sem precisar se comprometer com regulações de segurança. Carros americanos importados entre 2021 e 2025 terão, ainda, menos restrições sobre emissão de poluentes

A revisão do acordo parece listar concessões significativas da Coreia do Sul, mas deve ter pouco impacto nas suas exportações para os EUA ou no mercado automotivo doméstico, uma vez que nenhuma das companhias locais exporta picapes feitas no país para os EUA, de acordo com Kim Hyun-chong.

Na semana passada, os EUA anunciaram a suspensão temporária das tarifas de 25% sobre aço e de 10% sobre alumínio importados para os países que estivessem em negociação com Washington. Nessa lista, estão Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, México e a União Europeia.

Fonte: Estadão Conteúdo (Associated Press)