'Não vamos aprovar um projeto apenas por aprovar', diz Eunicio sobre Eletrobras

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), considera que o projeto de lei de privatização da Eletrobras só será aprovado no Senado, se prever a destinação de parte dos recursos para as áreas da segurança pública e do meio ambiente. O texto atualmente é analisado em uma comissão especial da Câmara.

"Essa questão do projeto da Eletrobras precisa ser debatida, a gente precisa saber para onde vai o dinheiro. Não vamos aprovar um projeto aqui apenas por aprovar um projeto", disse Eunício Oliveira.

Ele relembrou que a região Nordeste "passa dificuldades" por causa da seca. "A gente precisa destinar recursos novos para que possam ser incorporados à questão da segurança pública e de recursos hídricos. Vamos para o sétimo ano de seca no Ceará, por exemplo. Então precisamos revitalizar as fontes dos rios e olhar essa questão do meio ambiente com muito cuidado", defendeu.

Eunício garantiu que a proposta será debatida na Casa, mas disse que, se o texto não contemplar essas questões, "obviamente o Senado vai emendar", ou seja, fazer alterações. Neste caso, a matéria teria que voltar para análise da Câmara.

Fonte: Estadão Conteúdo