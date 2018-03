Isenção de tarifas sobre aço e alumínio está progredindo, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que as conversas sobre possíveis isenções à tarifação de aço e alumínio importados pelo país estão "progredindo" e ressaltou que o governo de Donald Trump não está preocupado com uma guerra comercial.

Em evento durante a cúpula do G-20 nesta terça-feira, 20, Mnuchin disse, no entanto, que as tarifas a serem impostas pelos EUA "não são uma questão de protecionismo. Trata-se de reciprocidade." Para ele, a sobretaxação de metais representaram apenas "uma parte muito pequena" das discussões durante o evento ministerial do G-20.

"Isso não é sobre protecionismo. Trata-se de comércio livre e justo", defendeu o secretário. A fala do secretário americano foi feita no mesmo dia em que está previsto um encontro dele com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Em entrevista ao jornal The New York Times divulgada nesta terça-feira, Mnuchin disse estar confiante de que os EUA estavam agindo em conformidade com a Organização Mundial do Comércio e argumentou que o governo Trump não estava tentando iniciar uma guerra comercial. "Temos a combinação certa de fazer algo para proteger a indústria dos EUA contra o dumping e a concorrência desleal de maneira apropriada", afirmou à publicação.

Fonte: Estadão Conteúdo