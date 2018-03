Erro faz página do BC na internet informar que Selic está em '0,00%'

A dois dias da decisão de março do Comitê de Política Monetária (Copom), a página do Banco Central na internet foi motivo de susto no início da noite desta segunda-feira, 19. No canto superior direito, a página informava que o patamar da taxa Selic estaria em "0,00%" e teria sido decidida em uma reunião nesta segunda-feira, 19 de março.

A taxa básica de juros está atualmente em 6,75% ao ano e haverá decisão sobre seu patamar nesta quarta-feira (21). A maior parte dos analistas espera queda de 0,25 ponto porcentual, para 6,50% ao ano.

Procurada, a assessoria de imprensa da autoridade monetária informou que o juro em patamar quase japonês - que tem taxa negativa em 0,1% - é resultado de um erro. Por volta das 19h50, quase 40 minutos após a observação do erro pela reportagem, o juro zero continuava na página do BC na internet.

