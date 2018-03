Startup catarinense Decora é vendida por US$ 100 milhões

A startup catarinense Decora, especializada em criar imagens virtuais de produtos de decoração para varejistas online, anunciou na quinta-feira, 15, que foi adquirida integralmente pela empresa americana de criação de conteúdo CreativeDrive. Segundo Gustavo do Valle, presidente executivo e cofundador da empresa, os valores da transação podem chegar a ultrapassar US$ 100 milhões - os números dependem de metas a serem batidas pela startup após a aquisição, diz o executivo ao Estado.

Com 120 funcionários sediados em Florianópolis (SC), a startup usa computação gráfica para ajudar lojas online a mostrarem seus produtos para os clientes, tentando vencer a resistência dos consumidores.

"A partir da foto de um sofá, por exemplo, fazemos uma versão virtual dele, em 3D", explica o cofundador da Decora. "Com isso, rapidamente conseguimos simular como ele vai ficar em uma sala grande ou pequena, ajudando o usuário a entender o produto."

História

Fundada em 2012 por Valle e Pedro Orione, então estudantes de administração da Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc), a Decora nasceu como uma plataforma que conectava profissionais de decoração a usuários.

Hoje, além das imagens em 3D, a empresa também trabalha com serviços de realidade aumentada e realidade virtual. Com a aquisição pela CreativeDrive, a meta da startup catarinense é entrar nos segmentos de moda, beleza e acessórios automotivos. São áreas próximas e que têm muito potencial para crescermos", afirmou do Valle, que tem 26 anos.

Após a aquisição, o presidente executivo deve permanecer à frente da empresa, bem como os outros sócios da Decora, mantendo as operações em Florianópolis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadão Conteúdo