Petróleo continua subindo com tensões no Oriente Médio

O petróleo subiu nesta sexta-feira (16) pela terceira sessão consecutiva, sustentado pelo aumento das tensões no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 66,21 dólares, no mercado de Londres, o que significa uma alta de 1,09 dólar em relação a quinta-feira.

No mercado de Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril subiu 1,15 dólar, a 62,34.

Investidores estão especialmente preocupados com a crescente tensão entre Arábia Saudita, maior exportador mundial, e Irã. Ambos são membros influentes da Organização Mundial de Petróleo (Opep).

A situação da Síria, onde os combates no enclave rebelde de Guta continuam, perto de Damasco, "é potencialmente outra fonte potencial de instabilidade na região", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Neste contexto, investidores não querem ir para o fim de semana com os preços em baixa", apontou.