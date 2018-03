Wall Street fecha sem direção

A Bolsa de Nova York fechou com indicadores mistos nesta quinta-feira (15), após uma sessão indecisa, enquanto não desaparecem as persistentes ameaças de uma guerra comercial.

Seu índice industrial Dow Jones subiu 0,47%, a 24.873,66 unidades; o tecnológico Nasdaq caiu 0,20%, a 7.481,74 unidades; e o S&P 500 recuou 0,08%, a 2.747,33 unidades.

"Um dos grandes problemas que impede o mercado de ações de decolar é a incerteza sobre os rumos da política comercial americana", disse Ken Berman, da Gorilla Trades.

Desde que Donald Trump anunciou tarifas sobre as importações de aço e alumínio se multiplicam as informações sobre possíveis sanções comerciais contra a China, investidores temem possíveis represálias contra as empresas americanas.

As ações da fabricante aeronáutica Boeing, por exemplo, que pode ser um alvo de Pequim, caíram 6,9% desde o começo da semana, recuando 0,08% nesta quinta.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos se manteve quase estável, subindo a 2,824%, contra 2,817% no dia anterior, e o dos papéis a 30 anos ficou em 3,053%, frente a 3,057% de quarta-feira.