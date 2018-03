Taxas futuras de juros avançam com dólar forte em manhã de leilão do Tesouro

Os juros futuros operam em alta na manhã desta quinta-feira (15) puxados pelo dólar forte em meio a expectativas pelo leilão de títulos do Tesouro Nacional. A moeda americana se ajusta ao viés positivo do índice do dólar e também em relação a moedas ligadas a commodities no exterior, diante do receio persistente de uma guerra comercial decorrente da guinada protecionista do presidente americano Donald Trump.

Internamente, há expectativas com o leilão de títulos do Tesouro (11h), segundo um operador de renda fixa. Com a proximidade do Copom, o mercado de juros segue com ajustes na curva, em meio à percepção de que o cenário de inflação segue benigno para justificar mais um corte da Selic, de 6,75% para 6,50%.

Nesse contexto, o investidor digere o IGP-10, que avançou 0,45% em março, após o aumento de 0,23% registrado em fevereiro, mas dentro das projeções dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. As apostas eram de um avanço de 0,15% a 0,70%, com mediana positiva de 0,44%.

Às 9h39 desta quinta, o DI para janeiro de 2019 subia a 6,490%, de 6,484% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2020 marcava 7,38%, na mínima, de 7,35% no ajuste de quarta-feira, 14 O DI para janeiro de 2021 estava em 8,27%, de 8,23%. Já o vencimento para janeiro de 2023 subia a 9,15%, de 9,10% no ajuste anterior.

No câmbio, o dólar à vista estava em alta de 0,55% às 9h39, aos R$ 3,2818. O dólar futuro para abril, mais negociado, subia 0,67%, aos R$ 3,2850.

Fonte: Estadão Conteúdo