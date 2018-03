Superávit de investimentos nos EUA atinge US$ 57 bilhões

O superávit dos fluxos de capitais de investimento a longo prazo nos Estados Unidos aumentou significativamente em janeiro, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

A diferença entre o capital investido nos Estados Unidos a longo prazo e o que saiu do país foi de 57 bilhões de dólares, após um superávit de 7,9 bilhões no mês anterior (dado revisado), indicou o Departamento do Tesouro.

Esta evolução estaria relacionado a um interesse constante de investidores privados em títulos do Tesouro e ações.

Tanto em termos geográficos, quanto em valores brutos, a China continua sendo o principal investidor, com 1,168 trilhão de dólares em bônus do Tesouro americano. Ela é seguida de perto por Japão, com 1,065 trilhão, e já bem longe Irlanda, com 327,5 bilhões de dólares, e Brasil, com 265,7 bilhões.