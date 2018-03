Ford manterá seu programa de redução de custos apesar de tarifas

A fabricante automotiva americana Ford manterá seu programa para reduzir 10 bilhões de dólares em custos, apesar das tarifas impostas ao aço e ao alumínio pelo governo de Donald Trump, disseram nesta quinta-feira diretores da companhia.

A Ford não mudou seus objetivos e não incluiu aumentos adicionais por esses produtos, disse Joe Hinrichs, presidente de operações globais da empresa.

"Estamos nos apegando à cifra de 10 bilhões de dólares que demos em dezembro", disse em entrevista coletiva.

Analistas esperavam uma alta dos preços do aço e do alumínio vendidos nos Estados Unidos após as tarifas de 25% e 10%, respectivamente, que Donald Trump decidiu impor sobre a importação.

Ao apresentar seus resultados de 2017 em janeiro, a Ford alertou que o ano atual poderia ser difícil, devido ao aumento no custo das matérias-primas e às flutuações negativas nas taxas de câmbio.

A empresa, presente em todos os continentes, gasta cerca de 10 bilhões de dólares ao ano na compra de matérias-primas, e o alumínio e o aço representam dois terços deste gasto.