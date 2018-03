Vendas a varejo caem 0,1% em fevereiro nos EUA

As vendas a varejo nos Estados Unidos se mantiveram no vermelho em fevereiro, pelo terceiro mês consecutivo, decepcionando as expectativas dos analistas, segundo estatísticas do Departamento de Comércio publicadas nesta quarta-feira (14).

O índice de ventas a varejo e de restaurantes caiu 0,1% (dados ajustados), enquanto analistas projetavam uma alta de 0,3%.

O Departamento de Comércio revisou levemente para cima o dado de janeiro, que mostra uma queda de 0,1%, contra o -0,3% estimado antes.