Petróleo cai em Londres e Nova York

O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira (13), afetado pelo excesso de oferta mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio perdeu 31 centavos, a 64,64 dólares, no mercado de Londres.

Em Nova York, o barril de light sweet crude (WTI) para entrega em abril caiu 65 centavos, a 60,71 dólares.

Os preços foram abalados pelo anúncio da demissão do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, substituído pelo diretor da CIA, Mike Pompeo.

Além disso, no ano passado, "a demanda mundial de petróleo superava a oferta, mas segundo diferentes estimativas, essa tendência se inverteu neste ano, e se acentua mais a cada mês", disse Tamas Varga, analista da PVM.

A Agência de Informações Energéticas dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que a produção de petróleo de xisto provavelmente terá um aumento de 131 mil barris em abril - o que levaria a um recorde de 6,95 milhões de barris por dia.

Essa oferta abundante "é o elemento que realmente impede a evolução dos preços", disse John Kilduff, da New Capital. Há um mês o barril de WTI flutua em uma faixa de preço entre 60 e 64 dólares.