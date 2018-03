Petróleo se recupera, sustentado pelo otimismo de Wall Street

Os preços do petróleo em Nova York e Londres fecharam em forte alta nesta sexta-feira, após duas sessões em baixa, com a recuperação do apetite dos investidores por ativos arriscados, seguindo a tendência de Wall Street.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 65,49 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, em alta de 1,88 dólar.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril ganhou 1,92 dólar, a 62,04 dólares.

"Observamos uma onda de otimismo muito forte, relacionada mais com um retorno dos investidores para ativos mais arriscados, seguindo a tendência de Wall Street, e a uma queda do dólar, mais que às bases do mercado petroleiro", indicou Bob Yawger, da Mizuho USA.