Dólar recua com influência externa e encerra semana aos R$ 3,2518

O otimismo dos investidores foi restaurado nesta sexta-feira, 9, e o dólar perdeu valor ante a maioria das moedas pelo mundo, inclusive o real. Embalou o bom humor dos mercados internacionais a percepção de que a economia dos Estados Unidos está em expansão, mas sem risco de descontrole inflacionário, apontando para a manutenção do gradualismo da política monetária local. As fortes altas dos preços do petróleo no mercado internacional deram fôlego extra às moedas de países emergentes e exportadores da commodity.

Nesse cenário, o dólar fechou cotado a R$ 3,2518 no mercado à vista, em baixa de 0,31%. No acumulado da semana, a moeda ficou perto da estabilidade, com oscilação positiva de 0,02%.

"O resultado do relatório de empregos dos Estados Unidos foi espetacular, mostrando criação de vagas, sem elevar muito os salários. E os diretores do Fed que se pronunciaram hoje não disseram nada que gerasse temor nos mercados", disse Pedro Paulo Silveira, economista da corretora Nova Futura. "Assim, os investidores interpretaram os dados do ponto de vista do impacto positivo para as empresas, sem o temor de alta de juros", afirmou.

De acordo com o payroll, divulgado pela manhã, foram criadas 313 mil vagas em fevereiro nos EUA, número superior às expectativas, de 205 mil. Já o salário médio por hora trabalhada subiu 0,15%, aquém das estimativas, de avanço de 0,20%. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,1%, praticamente em linha com as previsões (4,0%). A divulgação dos dados gerou diferentes leituras pela manhã e chegou a gerar instabilidade no câmbio. À tarde, no entanto, prevaleceu a tese otimista do crescimento sem pressão inflacionária.

Em discurso à tarde, o presidente do Federal Reserve de Boston, Eric Rosengren, afirmou que o BC americano pode ter de elevar os juros mais vezes que o esperado neste ano. "Para manter a economia em uma trajetória sustentável, espero que seja apropriado retirar acomodação da política monetária em um ritmo regular, mas gradual - e talvez um pouco mais rápido que as três altas de 0,25 ponto porcentual apontadas neste ano na avaliação da política apropriada da reunião de dezembro de 2017", afirmou o dirigente, que não vota nas reuniões de política monetária.

A queda no número de poços e plataformas de petróleo na última semana (de 800 para 796) contribuiu para uma forte alta dos preços da commodity, em torno de 3% nos futuros de Nova York e Londres. A queda interrompeu uma sequência de seis aumentos semanais consecutivos, que geraram temores de excesso de oferta. O movimento do petróleo favoreceu o fortalecimento das divisas de países emergentes e exportadores da commodity. Às 18h, o dólar tinha queda ante o rublo (-0,75%), peso chileno (-0,62%), dólar australiano (-0,69%), dólar canadense (-0,54%) e lira turca (-0,21%).

Ibovespa

A perspectiva de que a liquidez internacional ainda não será interrompida com um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos trouxe otimismo ao mercado acionário brasileiro em um dia de forte alta onde o Ibovespa voltou a se firmar no patamar dos 86 mil pontos.

O índice à vista encerrou o pregão desta sexta-feira, 9, com valorização de 1,63%, aos 86.371,41 pontos e giro financeiro de R$ 11,3 bilhões. O bom desempenho do mercado acionário brasileiro hoje contribuiu para que o Ibovespa fechasse a semana com ganhos de 0,71% e de 13,05% neste ano.

O relatório de emprego do mercado de trabalho americano revelou aumento da criação de vagas, mas uma alta do ganho médio por hora trabalhada mais baixa que a prevista. A leitura dos analistas foi a de que, muito embora o aquecimento do mercado de trabalho esteja ocorrendo, não há aumento dos custos. Isso significa menor pressão inflacionária e, consequentemente, menor necessidade de o Federal Reserve (Fed) reduzir o gradualismo esperado pelos investidores no ritmo de elevação da taxa de juros local.

"Se os EUA não elevam tanto os juros sobra dinheiro para o mundo, principalmente para os emergentes", ressaltou Aldo Muniz Filho, analista da Um Investimento, notando que as commodities, como petróleo e cobre, foram beneficiadas também pelos dados. Entre as blue chips, destaque para a alta dos papéis da Petrobras 2,61% (ON) e 3,18% (PN).

Um dia após o anúncio da medida protecionista dos EUA, com a imposição da barreira tarifária para o aço e o alumínio, as ações das empresas do setor siderúrgico no Ibovespa se recuperaram. Segundo Soares, a abertura da possibilidade de negociações com países mostrou uma postura mais flexível do governo americano. CSN ON e Usiminas fecharam em alta de 3,96% e 1,36%, respectivamente.

Em tempo: A B3 terá novos horários de funcionamento a partir da próxima segunda-feira. A fase de pré-abertura para negociação de ações no mercado à vista será das 9h45 às 10 horas, com início das negociações às 10 horas. O call de fechamento ocorrerá entre 16h55 e 17 horas, com a negociação do after-market entre 17h30 e 18 horas.

