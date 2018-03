Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em forte baixa em Londres e Nova York, com investidores temendo que uma guerra comercial entre Estados Unidos e seus parceiros abale a demanda mundial.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 64,34 de dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, uma queda de 1,45 dólar.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril também perdeu 1,45 dólar, a 61,15 dólares.

Trump decidiu impor tarifas elevadas sobre as importações de aço e de alumínio americanas, e a União Europeia e outros países já ameaçaram reagir.

"O medo é que este vento possa tirar o ritmo do crescimento da demanda mundial de petróleo, o mais alto em décadas", disse Phil Flynn, do Price Futures Group.