Livro Bege do Fed aponta que preços subiram nos Estados Unidos

Os preços subiram nos Estados Unidos em todos os 12 distritos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e a maioria dos relatórios distritais anotaram inflação moderada. O apontamento consta no Livro Bege divulgado há pouco, que analisa as condições econômicas do país de meados de janeiro a 26 de fevereiro.

"Diversos distritos relataram elevações moderadas em custos de transporte, causadas principalmente por custos mais altos de combustíveis que, por sua vez, pressionaram taxas de frete", afirma o documento.

Ainda de acordo com o Livro Bege, os preços de moradia e financiamentos comerciais também sofreram elevação na maior parte dos Estados Unidos.

Fonte: Estadão conteúdo