FMI indica que remessas servem para amortecer choques econômicos

O dinheiro que os imigrantes enviam para seus países de origem serve para amortecer os choques econômicos, indica o Fundo Monetário Internacional (FMI) em uma nota de seu blog "Diálogo a Fundo" divulgada nesta terça-feira (6).

"As remessas podem ser úteis" porque "funcionam como uma apólice de seguro mundial", afirma em artigo assinado por três especialistas do organismo.

Segundo dados do FMI, em 2015, os imigrantes enviaram aos seus países 441 bilhões de dólares, uma soma quase três vezes superior ao total dos fundos oficiais em assistência para o desenvolvimento.

Dessas remessas, cerca de 45% flui de economias avançadas para mercados emergentes e em desenvolvimento.

"Esses fluxos de dinheiro são de importância particular posto que, normalmente, seus receptores em países em desenvolvimento não dispõem de conta bancária, ou não têm acesso ao crédito", aponta a nota do blog do FMI.

Com as remessas, os imigrantes contribuem para manter o gasto quando a renda de seus familiares diminui.

"As remessas facilitam o consumo", garantem os especialistas, indicando que o efeito estabilizador é mais forte nos países exportadores de matérias-primas, especialmente quando elas atravessam um período de preços baixos.

O dinheiro dos imigrantes é uma fonte de renda estável para os países de origem.

"Os dados demonstram que, de fato, as remessas são o componente menos volátil das entradas da balança de pagamentos", indica a análise de Kimberly Beaton, Luis Catão e Zsoka Koczan.