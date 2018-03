Petróleo fecha em alta em Londres e Nova York

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira (5) em Nova York e Londres, enquanto o mercado avaliava as consequências negativas da decisão do presidente americano Donald Trump de impor tarifas às importações de aço e alumínio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio, contrato de referência, fechou a 65,54 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, em alta de 1,17 dólar.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril subiu 1,32 dólar, a 62,57 dólares.

Os preços foram estimulados, em parte, pela interrupção das entregas do oleoduto líbio do Saara neste domingo, que devem ser completamente retomadas na terça-feira, indicou a agência Bloomberg.

A Agencia Internacional de Energia (AIE), que publicou nesta segunda-feira suas previsões do mercado petrolífero para cinco anos estima que a demanda aumentará 6,9 milhões de barris até 2023, a 104,7 barris ao dia, estimulada pela China.