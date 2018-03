Previ e Petros apresentam chapa para o Conselho da BRF

Os fundos de pensão dos funcionários da Petrobras e do Banco do Brasil, Petros e Previ, respectivamente, apresentaram neste sábado, 03, chapa com dez nomes para o Conselho de Administração da BRF. As fundações haviam pedido na semana passada a destituição do atual colegiado, que tem à frente o empresário Abílio Diniz.

O movimento se deu após insatisfação com os resultados da companhia, que amargou ano passado um prejuízo de R$ 1,1 bilhão. A reunião do Conselho da BRF para deliberar sobre o pedido dos fundos para que uma assembleia fosse convocada ocorrerá na segunda-feira, dia 05.

"Acreditamos que os nomes propostos formarão um grupo forte, atuante, comprometido e independente, capaz de imprimir novos rumos à BRF e viabilizar sua recuperação, respeitando as melhores práticas de governança", destaca a Previ, em nota.

Dos dez nomes do grupo, três estão no atual conselho de administração, Francisco Petros, o ex-ministro Luiz Fernando Furlan e o vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Malieni.

Os demais nomes são Augusto Marques da Cruz Filho, indicado para a presidência do colegiado, que hoje preside o Conselho da BR Distribuidora; Guilherme Afonso Ferreira, da gestora Teorema, José Luiz Osório, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ex-BNDES e da gestora JB Investimentos, gestoras com participação na companhia. Fazem ainda parte do grupo Roberto Antônio Mendes, diretor de Relações com Investidores da Localiza, Dan Ioschpe, conselheiro da Weg, Roberto Funari, vice-presidente Executivo da Reckitt Benckiser e Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior, ex-presidente da Shell para a América Latina e atual conselheiro da Cosan.

"A fundação entende os papéis a serem desempenhados pelo agentes que compõem a governança corporativa de uma companhia e respeita essa dinâmica", destaca a Previ, no comunicado.

A Petros frisa, por sua vez, que tem como responsabilidade atuar para o fortalecimento da estrutura de governança da empresa. "No cumprimento deste dever, apresentamos um grupo experiente e com competências complementares, o qual deverá, com total independência, imprimir novos rumos e viabilizar a recuperação da BRF, superando os grandes desafios que a empresa precisa enfrentar", destaca Daniel Lima, diretor de Investimentos da Petros, em nota.

