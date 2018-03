Venda de combustíveis em 2017 no Brasil sobe 0,4%, para 136 bi de litros

As vendas de combustíveis no ano passado subiram 0,4%, para 136 bilhões de litros, informou nesta sexta-feira, 2, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A alta foi principalmente puxada pelas vendas de gasolina, que subiram 2,6% no ano passado, para 44,1 bilhões de litros.

Já o diesel teve vendas de 54,7 bilhões de litros, alta de 0,9% em relação a 2016, enquanto o etanol hidratado teve queda de 6,5%, motivada principalmente pela perda de competitividade em relação à gasolina.

As vendas de gás liquefeito de petróleo (GLP) caíram 0,07%, puxadas pela queda de vendas do GLP industrial da ordem de 1,76%, que foi em parte compensada pela alta de 0,58% nas vendas de GLP residencial (gás de cozinha).

As vendas de biodiesel subiram 13,2%, para 4,3 bilhões de litros, enquanto o querosene de aviação teve recuo de 1,9%, para 6,6 bilhões de litros.

A agência informou que no ano passado fez 20.102 ações de fiscalização que resultaram em 3.594 autuações, sendo que apenas 9% estavam relacionadas com a qualidade dos combustíveis.

Fonte: Estadão Conteúdo