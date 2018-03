Petróleo fecha em alta após semana difícil

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 2, graças a uma recuperação do dólar, no fechando uma semana marcada por preocupação sobre o vigor da produção americana.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril fechou a 64,37 dólares no Intercontinental Exchange (ICE), 54 centavos a mais que na quinta-feira. Na semana, caiu 4%.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril caiu 26 centavos e fechou a 61,25 dólares, perdendo 3,6% na semana.

"Este crescimento pode ser atribuído em parte à queda do dólar, que voltou a cair nesta sexta-feira", disse Robert Yawger, da Mizuho USA.

"No ano passado, representantes da Opep aproveitaram a ocasião para evocar um novo acordo e poder acontecer o mesmo neste ano", destacou Yawger.