Vendas de carros nos EUA caíram em fevereiro

Chicago, Estados Unidos | AFP | quinta-feira 01/03/2018 - 19:45 UTC | 190 palavras

Fabricantes americanas de carros tiveram, em fevereiro, uma forte queda nas vendas, após o recorde do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1).

As três maiores relataram vendas menores: as da GM e da Ford caíram 6,9% cada e a da filial americana da Fiat Chrysler (FCA US) recuaram 1%.

A GM disse que a queda se compara com "um fevereiro excepcionalmente sólido em 2017", quando a empresa bateu recordes.

Analistas esperam um declínio devido à concorrência da venda de carros semi-novos e das taxas de juros crescentes. Além disso, os recordes nos últimos dois anos compensaram uma demanda reprimida de veículos registrada durante os anos de crise.

As fabricantes ofereceram menos descontos em fevereiro. O preço médio de um carro novo foi 2% mais alto que no ano passado, a 35.444 dólares, segundo a empresa especializada Kelly Blue Book.

Contudo, persiste na indústria o otimismo com a volta dos clientes aos salões de vendas.

"A confiança dos consumidores está em seu nível mais alto desde 2000. A economia está forte, nossos produtos estão se vendendo muito bem", afirmou Kurt McNeil, chefe de vendas da GM em nota.