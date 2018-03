Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo recuaram novamente nesta quinta-feira, afetados por uma queda de Wall Street, enquanto a produção americana da commodity continua a abalar o mercado.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 63,83 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, uma queda de 90 centavos em relação a quarta-feira.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em abril perdeu 65 centavos, fechando em 60,99 dólares.

"Nenhuma informação específica deu origem a esta queda", segundo Matt Smith, da ClipperData. "O mercado petroleiro embarcou em uma tendência mais geral de prudência que domina os mercados financeiros nesta quinta, especialmente a Bolsa de Nova York", acrescentou.

Wall Street teve forte queda após o anúncio do presidente Donald Trump da imposição de fortes tarifas às importações de aço e alumínio.

"É uma nova fonte de incerteza para os investidores já afetados nas últimas semanas por temores sobre a aceleração da inflação e o retorno da volatilidade", destacou Smith.