Dow Jones cai mais de 2% por temor de guerra comercial

Os índices de Wall Street aceleraram sua queda nesta quinta-feira, diante do temor de que as barreiras comerciais às importações de aço e alumínio projetadas por Donald Trump desatem uma guerra comercial com a China.

Às 19h20 GMT (16H20 de Brasília), o Dow Jones caía 2,24%, o Nasdaq, 2,05% e o S&P 500, 1,94%.

"Colocar-se em uma certa forma de guerra comercial não é uma boa notícia para o mercado", afirmou Patrick O'Hare, da Briefing.

Pesos-pesados do Dow Jones e grandes exportadores sofreram o impacto. As ações da Boeing caíram 4,21% e as da Caterpillar 3,75% após os anúncios de futuros tributos ao aço e ao alumínio importados.

Durante uma reunião na Casa Branca com representantes da indústria siderúrgica americana, Trump adiantou que as tarifas sobre o aço chegariam a 25%, enquanto as do alumínio seriam de 10%.

"Assinarei na próxima semana. E vocês terão proteção por muito tempo. Vocês terão que reconstruir sua indústria, é tudo o que estou pedindo", disse Trump a empresários do setor.