Wall Street fecha com forte alta

Wall Street fechou com forte alta nesta segunda-feira, sustentada por empresas tecnológicas, enquanto as ações parecem voltar aos níveis de janeiro.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,58%, a 25.709,27 unidades, o tecnológico Nasdaq avançou 1,15%, a 7.421,46 unidades, e o S&P 500 teve alta de 1,18%, a 2.779,60 unidades.

Em meio às fortes altas das ações, as do setor tecnológico foram as que se destacaram, segundo analistas.

"Quando há uma tendência à alta, o setor mais dinâmico é o tecnológico", opinou Art Hogan, analista de Wunderlich Securities.

Ele alertou que Amazon, Netflix, Apple, Alphabet (matriz da Google) e Facebook estão nos mesmos níveis de janeiro.

O índice de empresas tecnológicas listadas no S&P 500 teve alta de 1,58%, recuperando as perdas do começo do mês.

"Os mercados têm o mesmo estado de ânimo de sexta-feira: os dados econômicos recentes não confirmam um aumento da inflação" capaz de estimular a alta das taxas juros, disse Hogan.

O rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,862%, contra 2,866% de sexta-feira, e o dos bônus a 30 anos era de 3,155%, contra 3,156% da sessão anterior.