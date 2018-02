Amapá foi estado com maior taxa de desemprego no final de 2017

O Amapá foi o estado com maior taxa de desemprego (18,8%) no quarto trimestre de 2017. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad-C) foram divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE.

Além do Amapá, outras 12 unidades da federação tiveram taxa de desemprego acima da média nacional (11,8%), entre elas os estados de Pernambuco (16,8%), Alagoas (15,5%), Rio de Janeiro (15,5%) e Bahia (15%).

Os estados com menor taxa de desocupação no quarto trimestre de 2017 foram Santa Catarina (6,3%) Mato Grosso do Sul (7,3%), Mato Grosso (7,3%), Rondônia (7,6%) e Rio Grande do Sul (8,0%).