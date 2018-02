Presidente da Ford para América do Norte é demitido

A Ford anunciou nesta quarta-feira (21) que o presidente da montadora para a América do Norte, Raj Nair, foi demitido após o executivo ser alvo de uma investigação por comportamento inapropriado.

Em comunicado, o presidente mundial, Jim Hackett, afirmou que a Ford promove uma cultura de respeito e espera que seus líderes façam o mesmo. Sem dar mais detalhes, ele disse que a atitude de Nair era "inconsistente com o código de conduta da empresa".

"Tomamos esta decisão depois uma revisão meticulosa e uma consideração cuidadosa. A Ford está profundamente comprometida em prover e manter uma cultura respeitosa e segura e esperamos que nossos líderes sustentem esses valores."

Na nota oficial, Nair também se expressou. "Eu me arrependo sinceramente que tenha havido situações em que eu não mostrei comportamentos que correspondem aos princípios da companhia", afirmou.

O engenheiro trabalhava na montadora desde 1987 e assumiu o cargo de presidente para a América do Norte em junho do ano passado. Em 2014, ele foi considerado o homem de negócios do ano no setor automotivo pela revista "Forbes". No site da Ford, Nair já aparece como "ex-presidente", mas seu substituto ainda não foi revelado.