Bovespa opera em baixa, com preocupações sobre reforma da Previdência

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta sexta-feira (17), repercutindo a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro pelo Exército - decretada pelo presidente Michel Temer - deve impactar no desenvolvimento da sessão, já que a decisão poderia inviabilizar a reforma da Previdência no Congresso Nacional.

De acordo com dispositivo do texto constitucional, a Constituição não pode sofrer mudanças “na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio”. As mudanças na Previdência por meio de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) teriam de ser paralisadas no período, assim como outras alterações constitucionais.

Às 10h20, o Ibovespa avançava 0,02%, a 84.307 pontos. Na abertura da sessão, o índice brasileiro seguia o otimismo no mercado externo, com o petróleo dando continuidade ao processo de recuperação.

Às 12h50, o índice recuava 0,29%, 84.046 pontos.