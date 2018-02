Bolsa e dólar reagem a intervenção federal na segurança pública do Rio

O principal índice de ações da B3 fechou em leve alta nesta sexta-feira (16), após uma sessão incerta.

O Ibovespa fechou com alta de 0,28%, a 84.524 pontos.

Às 10h20, o Ibovespa avançava 0,02%, a 84.307 pontos. Na abertura da sessão, o índice brasileiro seguia o otimismo no mercado externo, com o petróleo dando continuidade ao processo de recuperação.

Às 12h50, o índice recuava 0,29%, 84.046 pontos.

A bolsa não funcionou segunda e terça por causa do feriado de Carnaval, retomando os negócios na tarde de quarta-feira sob influência do tom positivo nas praças acionárias globais.

No final da tarde, o norte-americano S&P 500 subia 0,4%, o que ajudou no fechamento positivo do Ibovespa.

Nos destaques positivos do dia ficaram as ações da Vale, Gerdau, e Petrobras. Na ponta negativa, Grupo Pão de Açucar e BRF sofreram queda.

O dólar fechou em baixa nesta sexta-feira ante o real com o cenário externo mais tranquilo e com maior busca por risco.

No cenário político interno, a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio ascendeu um alerta nos investidores, que viram com pessimismo uma forma de prejudicar a votação da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer garantiu que suspenderá a medida quando chegar o momento de votar o texto no Congresso.

O dólar fechou com queda de 0,45%, a R$ 3,2213 na venda.

No exterior, o dólar subia ante uma cesta de moedas depois de ter atingido mais cedo o menor nível desde dezembro de 2014. O dólar cedia ante divisas de países emergentes, como a lira turca e o peso argentino.

O avanço do preço de commodities, como o petróleo, também favoreceu a queda da moeda.

O Banco Central vendeu integralmente a oferta de até 9.500 contratos de swap cambial tradicional --equivalentes à venda futura de dólares-- para rolagem do vencimento de março. Desta forma, já rolou 2,850 bilhões de dólares do total de 6,154 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.