Italiana Kerakoll amplia ações no Brasil e compra Cimentolit

O grupo industrial italiano Keracoll, líder mundial no setor de produtos e serviços para construções ecossustentáveis, anunciou a compra de 100% das ações da brasileira Cimentolit.

"Olhamos com interesse os mercados estrangeiros e não poderia ser diferente para um grupo que fechou o ano de 2017 com uma receita de 420 milhões e uma exportação de 45%, que queremos levar aos 50% no próximo triênio graças a outras novas aquisições", disse em nota a empresa.

"Partimos com a aquisição da Cimentolit, uma empresa brasileira do estado de São Paulo, em Santa Bárbara d'Oeste, um estabelecimento com faturamento de 14,5 milhões, 150 funcionários e milhares de clientes, especializada na produção e venda de materiais para a colocação de cerâmica e pedras naturais", informa ainda a empresa.

Esse é o primeiro passo para dar força a uma penetração mais ampla no mercado brasileiro, onde a Kerakoll vai investir 25 milhões de euros no biênio com o objetivo de "tornar-se um ponto de referência para projetistas e grandes clientes que estão sempre em busca de tecnologias verdes e com baixo impacto ambiental".

Segundo os italianos, o Brasil se tornará "o nosso centro para América Latina" com um mercado de consumo que reúne "mais de 200 milhões de pessoas". "E depois que nós concluímos a compra de um importante player do mercado inglês e, agora com o desembarque no Brasil, estamos já avaliando operações no mercado asiático", acrescentou em nota.

Além das aquisições internacionais, a Kerakoll anunciou um investimento de 60 milhões de euros no distrito cerâmico de Sassuolo, que fica na província de Modena, na Itália.