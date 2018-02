Gemas digitais: Israel lançará criptomoeda apoiada por diamantes

A Bolsa de Diamantes de Israel planeja lançar a sua própria criptomoeda para atrair investidores e tornar as operações mais transparentes. Seu valor vai depender do preço dos diamantes.

"A nova criptomoeda será apoiada pelas transações de diamantes no mercado israelense e refletida como um índice atualizável nas plataformas comerciais e diferentes sites, junto com outros indicadores econômicos nacionais e internacionais", informou a Bolsa de Diamantes israelense, que está entre as três maiores no mundo.

Espera-se que a moeda, baseada na tecnologia blockchain e batizada de Carat, bem outra moeda digital, a Cut, entrem no mercado em maio e sejam amplamente usadas pelos investidores, bem como pelos participantes profissionais do mercado de diamantes.

Segundo os dados preliminares, um quarto do valor da Carat será apoiado por diamantes cotados na bolsa, geralmente considerados como ativos muito seguros, para atrair mais investimentos.

As três principais bolsas de diamantes no mundo estão localizadas em Mumbai (Índia), na cidade holandesa de Antuérpia e em Ramat Gan, uma cidade a leste de Tel Aviv.

As exportações israelenses de diamantes atingiram cerca de sete bilhões de dólares (R$ 23 bilhões) no ano passado.

>> Sputnik