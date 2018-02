Bolsas asiáticas encerram pregão em forte queda seguindo mercado americano

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (9) em forte queda, seguindo o movimento do mercado dos EUA, que mostrou recuo de mais de 4% no dia anterior, em um dia marcado por significativa volatilidade.

A possibilidade de subida dos juros nos EUA impacta no humor do mercado. Os juros mais altos torna o investimento em títulos do governo norte-americano mais rentáveis do que em bolsa de valores.

O governo dos EUA enfrentam ainda uma nova paralisação administrativa em menos de um mês. Embora o senado tenha aprovado o orçamento do país, a Câmara ainda não votou a matéria. As contas do governo estão congeladas, o que provoca uma paralisação na administração no país.

A Bolsa de Tóquio perdeu 2,32%, ao fim de uma de suas piores semanas. Já os mercados acionários da China sofreram o pior dia em quase dois anos. O índice CSI300, que reúne as principais empresas listadas em Xangai e Shenzhen, teve queda de 4,26%, enquanto o índice de Xangai caiu 4,02%. Ambos chegaram a cair mais de 6% durante a sessão.

O restante dos mercados da região também apresentou perdas. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 3,10%, a 29.507 pontos. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 4,02%, a 3.130 pontos. Em Seul, o índice Kospi teve desvalorização de 1,82%, a 2.363 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex registrou baixa de 1,49%, a 10.371 pontos.