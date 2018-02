Após queda histórica nos EUA, bolsas europeias têm pior abertura desde 2016

Após a Bolsa de Nova York registrar a maior queda desde agosto de 2011, os mercados asiático e europeu também tiveram uma forte retração nesta terça-feira (6).

Na Europa, a abertura das bolsas está sendo considerada a pior desde junho de 2016, segundo a agência especializada em mercado Bloomberg. Em Frankfurt, a Bolsa abriu com desvalorização de 3,58%; Paris registrou retração de 3,43% e Londres de 3%. Milão também teve um péssimo início, com queda de 3,6%.

O mesmo movimento negativo foi visto em todas as bolsas asiáticas, que já encerraram as negociações do dia. Enquanto em Tóquio o índice Nikkei despencou 4,7%, as bolsas chinesas também apresentaram forte queda: Shenzhen caiu 4,4% e a de Xangai despencou 3,3%.

A Bolsa de Sydney registrou desvalorização de 3,2% e a sul-coreana de Seul teve uma diminuição menor, de 1,5%.

Bolsa de Nova York registrou a maior queda desde agosto de 2011

A queda generalizada nos mercados de todo o mundo começou, de maneira menos intensa, na última sexta-feira (2), quando os dados sobre o aumento dos salários nos Estados Unidos provocaram o temor de que a inflação no país vai subir acima das expectativas.

Aliado a isso, os investidores temem que o gigantesco corte de taxas feito pelo presidente Donald Trump - e uma possível aceleração na alta das taxas do Federal Reserve (FED) para compensar isso - também impulsionem para cima a inflação.

Ontem, o índice Dow Jones desvalorizou 4,62%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 4,11% e 3,78% respectivamente. (ANSA)

