Bovespa cai 2,59% sob influência de pessimismo do índice Dow Jones

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo encerrou com retração de -2,59%, a 81.861 pontos, nesta segunda-feira (5), acompanhando o pessimismo do índice Dow Jones (que encerrou em queda de -4,6%), em Nova York, diante da expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos.

Entre os papéis brasileiros que registraram as maiores quedas, estão a Companhia Siderúrgica (-5,76%), Gerdau (-5,70%) e Petrobras (-4,66%).

Na sexta-feira (2), o Ibovespa caiu 1,7%, a 84.041 pontos, acumulando queda de 1,74% na semana. No ano, a bolsa ainda acumula valorização de 10%.

>> Bolsas de NY afundam, e Dow Jones tem maior queda da história

Já o dólar avançou 0,99% ante o real, fechando a R$ 3,247, com os investidores cautelosos sobre o andamento da votação da reforma da Previdência, diante da falta de apoio político do governo para tirar a matéria do papel

O quadro externo do mercado também está nas atenções dos investidores, com os crescentes temores de que os juros nos EUA podem subir mais e, assim, influenciar o fluxo de capital global. Às 11h21, o dólar avançava 0,36%, a R$ 3,2297.