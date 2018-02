Bolsas de NY afundam, e Dow Jones tem maior queda da história

Wall Street, o coração do mercado financeiro dos Estados Unidos, viveu nesta segunda-feira (5) seu pior dia nos últimos sete anos, com quedas acentuadas em seus principais índices.

A começar pelo Dow Jones Industrial, que encerrou o pregão em Nova York com desvalorização de 4,62%, em 24.345,23 pontos. Já o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 4,11% (2.648,54 pontos) e 3,78% (6.967,53), respectivamente.

Em termos absolutos, o Dow Jones perdeu 1.175 pontos, pior resultado diário de sua história. O desempenho negativo se acentuou no fim de pregão, em cenário semelhante ao do "flash crash" ("queda relâmpago") de 2010.

Na ocasião, as bolsas norte-americanas caíram bruscamente e voltaram ao patamar pré-queda em questão de pouco mais de meia hora. O mercado acionário dos EUA tem vivido um período de incertezas por causa do temor de uma alta da inflação, já que o desempenho do emprego e dos salários superou a expectativa dos mercados.

Com isso, o Federal Reserve (FED) pode acelerar sua política de aumento de juros, o que faria investidores migrarem para a renda fixa.