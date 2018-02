Bolsa fecha em queda com pressão da Vale e Petrobras

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em queda nesta sexta-feira (2), na esteira de perdas em praças acionárias no exterior, com as ações preferenciais dos bancos, da Vale e da Petrobras entre as maiores pressões negativas.

O Ibovespa fechou em baixa de 1,7%, aos 84.041,34 pontos.

Na ponta negativa, o destaque ficou com as ações da Embraer, que ficaram acima de 4%.

Já o dólar fechou em alta ante ao real nesta sexta, influenciado pela perspectiva de mais juros nos Estados Unidos neste ano após dados divulgados sobre o mercado de trabalho no país.

A moeda subiu 1,38% e fechou cotado a R$ 3,214 para venda.

Na véspera, o Fed manteve a taxa de juros do país , mas previu que a inflação aumentará este ano. No cenário externo, o dólar subia ante uma cesta de moedas e também ante divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e o peso mexicano.

O Banco Central não anunciou intervenção no mercado de câmbio nesta sessão. Vencem em março 6,154 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda de dólares no mercado futuro.