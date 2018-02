Bolsa fecha em alta nesta quinta-feira

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta quinta-feira (1º), impulsionado pelo ambiente externo favorável. O avanço do índice é contido pelo recuo das ações do Bradesco após resultado trimestral.

O Ibovespa fechou em alta de 0,69%, aos 85.495,24 pontos.

Às 13h, o Ibovespa avançava 0,64%, a 85.460 pontos.

As ações do Bradesco caíam perto de 2% durante a manhã, liderando as baixas do índice. O resultado trimestral mostrou aumento nas provisões para perdas com calotes, e queda de 4% do lucro do banco em 2017.

Ações de siderúrgicas, de bancos e da Petrobras lideraram os ganhos do Ibovespa no mês de janeiro.

Já o dólar fechou em queda nesta quinta, acompanhando ainda o movimento externo mesmo após comentário sobre inflação mais alta nos Estados Unidos feito pelo Federal Reserve.

A moeda teve queda de 0,36% e fechou cotado a R$ 3,169 para venda.

Às 12h59, o dólar recuava 0,57%, a R$ 3,1676. Na véspera, o dólar teve alta de 0,01%, a R$ 3,1803, acumulando recuo de 4,05% em janeiro.

Na véspera, o Fed deixou inalterada a sua taxa de juros, mas informou que a inflação deve acelerar este ano.

Mesmo assim, o dólar operava em queda ante uma cesta de moedas e divisas de países emergentes.

O mercado acompanha o cenário político doméstico, com as negociações do governo para viabilizar a reforma da Previdência.

O Banco Central brasileiro não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio nessa sessão, com os investidores ainda sob a expectativa de possível rolagem dos 6,154 bilhões de dólares em swap cambial tradicional - equivalente à venda de dólares no mercado futuro - que vencem em março.