Dólar fecha o mês abaixo de R$ 3,20, e amplia queda após decisão do Fed

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta quarta-feira (31), com ganhos nos setores de Finanças, Consumo e Energia elétrica.

O Ibovespa avançou 0,51%, a 84912.70 pontos.

O dólar fechou em leve alta nesta quarta, mas o saldo mensal é negativo, abaixo de R$ 3,20, com o mercado mais otimista diante do cenário política local, mas com os agentes econômicos acreditando que será difícil cair muito mais no curto prazo por conta da reforma da Previdência.

O dólar fechou com alta de 0,01%, a R$ 3,1803.

Para fevereiro, os investidores também ficarão à espera da atuação do Banco Central no mercado cambial, uma vez que em março vencem US$ 6,154 bilhões em contratos de swap cambial tradicional, equivalentes à venda futura de dólares.

Nesta sessão, o dólar caiu com a formação da taxa Ptax de final de mês e, à tarde, ficou sob expectativa da decisão do Federal Reserve, banco central norte-americano, que ocorreu simultaneamente ao fechamento do mercado cambial brasileiro.

Após a divulgação do Fed, o dólar futuro no Brasil ampliou a queda. O banco central decidiu manter os juros de referência do país entre 1,25% e 1,5%, na última reunião de Janet Yellen como presidente da instituição.